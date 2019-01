Byl zadlužený až po uši a neštěkl po něm pes. Romského zpěváka ze SuperStar zachránila až láska k muži

Jan Bendig v klipu Ty a já, kde je pro změnu se ženou. Video: Jan Bendig

Nebýt toho, že potkal muže, který mu je oporou v soukromí i v práci, potkávali bychom ho dnes v multikině, kde by připravoval popcorn!

„Byly časy, kdy jsem byl vyloženě na dně. Byl jsem bez peněz. Nedařilo se mi. Napůjčoval jsem si i hodně peněz od mámy. Neměl jsem songy, koncerty, vůbec nic. Když už jsem si myslel, že po mně neštěkne pes a pomalu jsem si začínal shánět práci, dokonce jsem už měl domluvený džob v kině, objevil se můj současný přítel Lukáš a ze všeho mě dostal. To, kde dnes jsem, je hlavně jeho zásluha,“ vychvaluje svého snoubence mladík.

Jeho druhovi a manažerovi v jednom se podařilo zacílit především na romskou komunitu, která Honzíka vnímá coby poloboha. Pořád tak má diář nabitý.

„Posledních pět let, co žiju a dělám s Lukášem, se mi kariéra otočila vzhůru nohama a pořád rostu. Neustále na něčem makáme, něco tvoříme, jezdím po hrozně moc koncertech i do zahraničí, jsem za to neskutečně rád. Od dob, kdy jsem byl v dluzích, se to úplně otočilo. Bohužel moc neumím šetřit, ale i tak se pokouším myslet na zadní kolečka a dávat peníze na stranu. Když by nedejbože zase přišla krize, abych měl z čeho žít,“ říká Bendig.

Ten se momentálně chlubí novým videoklipem se slovenskou Superstar Dominikou Mirgovou, jenž už má 300 tisíc zhlédnutí. Love song Ty a já pojednává o tom, že když přijde ve vztahu krize, člověk by se měl snažit zapracovat na obnovení důvěry ve vztahu. A ne hned přesedlat na nevěru.

„Přiznám se, že Dominika je už léta moje tajná láska. Dřív jsem si na ni dokonce hodně myslel, než jsem si to v sobě urovnal. Ale plánoval jsem, že jednou bude moje přítelkyně,“ dodal se smíchem Jan Bendig, který má za sebou i duety s Monikou Bagárovou nebo Markétou Konvičkovou. A všechny tyto krásky pro účely videa svlékl a dostal do ložnice… ■