Skoro jako seriálová hvězda: Mrkněte, jak vypadal Leoš Mareš coby sedmnáctiletý mladík

Leoš Mareš Michaela Feuereislová

Ve vzpomínkách totiž zalovila jeho kamarádka, která mu snímek poslala. Leoš byl tehdy pěkné „ucho“ a tak trochu vypadal jako legendární Cody ze seriálu Krok za krokem.

Leoš jako sedmnáctiletý mladík

„Ahoj Leoši, posílám Ti jedno osobní "zpátky do minulosti". Tuhle to na mě vypadlo z jedné krabice u našich, tak Ti to posílám, jestli na to přijdeš, co to je za fotku. Moc Tě zdravím,“ napsala Leošovi dávná kamarádka.

Cody z Kroku za krokem

Moderátor si vzpomněl, že byl v té době u spolužačky a učili se společně na maturitu z němčiny. V té době také začal zkoušet štěstí na diskotékách.

„Zajímavostí je, že jsem tenkrát v tom týdnu začal dělat DJe,“ nechal se slyšet Mareš, který tak vlastně odstartoval svou kariéru. ■