Z pohádkové princezny seriálovou ranařkou: Věřili byste, že boxerka z Ordinace už je maminkou?

Marta Dancingerová jako boxerka Erika Foto: TV Nova

Do herečky by přitom málokdo řekl, že už je maminkou dvouletého dítka, syna Toníka. Díky drobné postavě totiž Marta působí mladší, než je jejích sedmadvacet let. „Sportovní postavu mám teď asi proto, že se věnuji sportu, který se jmenuje „běh za dítětem”. Stokrát za den si sednu a ve vteřině zase stoupnu, a držení dvanácti kil třeba u tlačítek ve výtahu je taky docela makačka,“ směje se Marta. „Jinak jsem se vždycky věnovala tancování. To je něco, co ze mě dokáže dostat největší fyzické výkony,“ dodala vážněji.

Fyzické výkony Dancingerová předvádí i před kamerou při natáčení Ordinace v růžové zahradě, kde je jednou z nových tváří. Hraje, trochu paradoxně vzhledem k řečenému, boxerku. „Je to docela náročné. Ten trénink není jenom o fyzické stránce, ale je to i zátěž na hlavu. Snad jsem pochytila, o čem box je, ale nemůžu říct, že jsem boxerka. Přemýšlím, že bych v tom ale i pokračovala, bylo to zábavné,“ svěřila herečka. ■