Ještě stále nemá dost! „Král rtů“, který už téměř nemůže dýchat, chce další plastiku

Jordan James Parke miluje plastiky. Profimedia.cz

Super fanoušek Kim Kardashian (38), Brit Jordan James Parke (27), který se sám označuje za "krále rtů", prodělal už na 50 operací a kosmetických procedur. Mezi ně patří plastika nosu, očních víček, výplně rtů, předělání brady a několik liposukcí. To vše ho vyšlo však mnohem dráž než jen na milióny korun. Ukázalo se totiž, že má Jordan potíže s dýcháním.

Tento týden se objevil v americké reality show Botched a snažil se uprosit chirurgy, aby mu povolili ještě alespoň jeden zákrok, aby mohl zase volně dýchat. „Doufám, že mi pomohou s nosem, udělají ho o něco menší, aby se mi lépe dýchalo,“ vyslovil přání v pořadu.

Přestože lékaře prosil i o další liposukci, ti mu odmítli vyhovět v obou případech. Tvrdí, že operace nosu by vyžadovala vyjmutí kusu žebra a jeho vložení do nosu, aby se otevřel a zvětšil. Nedoporučili ani další liposukci, která by pro jeho tělo mohla mít rovněž vážné následky. Jordan, který tvrdí, že plastiky jsou pro něj jako sex, se v roce 2016 svěřil, že za ně už tehdy utratil téměř čtyři milióny korun. Uvidíme, jestli ve své zálibě bude pokračovat i nadále. ■