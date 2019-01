Prahu čeká hvězdná zahraniční návštěva: Opulentní ples navštíví návrhář, který se přátelí se slavnými celebritami

Jannik Olander se za pár dní objeví v Praze. Foto: archiv J. Olandera

„Plesy patří mezi vrcholné společenské události, a když jsem dostal nabídku na spolupráci s Českým plesem, nešlo odmítnout, protože svou úrovní, elegancí a stylem patří mezi nejvýraznější v Evropě,“ říká Jannik Olander, který patří mezi nejúspěšnější Evropany pracující ve světovém módním průmyslu. Začínal jako módní návrhář, pracoval pro legendární módní domy Tommy Hilfiger a Ralph Laurent. Poté, co uskutečnil několik cest na Dálný Východ, se rozhodl uskutečnit svůj dávný sen – založit si vlastní šperkařskou značku.

Jannik na společenskou akci občas vezme nějakou světoznámou celebritu jako doprovod anebo pro hosty připraví nečekané překvapení. Co má v plánu na začátek února pro Český ples? „Kdybych to prozradil, zkazil bych všem překvapení. A to by byla škoda, nebo ne?“ směje se Jannik. ■