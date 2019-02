Neujíždí pouze na vaření. Víme, čím uděláte této zrzavé herečce velkou radost

Ráda dostává po představení květiny. Herminapress

„Vysadila jsem truhlík s rozmarýnem, tymiánem, bobkovým listem a pažitkou. Vše, co potřebuji při vaření,” říká Markéta, která by nejraději pěstovala květiny. Milovnice kal, růží a kopretin na to ale bohužel nemá prostor.

Hrubešová je herečka, která se velmi těší z toho, když po představení dostane květiny. „Vždycky říkám, že kytka patří na jeviště - tedy pokud někde vystupuji, tak dostat květinu před publikem je prostě fajn,” říká Markéta. Ta se společně s tanečnicí Jovankou Vojtkovou, zpěvačkou Martou Jandovou a kolegyní Aňou Geislerovou stala kmotrou dvou publikací, které byly vydány u příležitosti oslav 50. narozenin pražské botanické zahrady.

Oslavy u příležitosti výročí založení zmíněné instituce budou probíhat v následujícím roce. I herečka je připravena na velmi činorodé období. „Čeká mě spousta práce - natáčení, vaření, divadlo, psaní kuchařky i další knihy pro děti - tak se těším,” říká Markéta Hrubešová. ■