Myslel tohle vážně? Vojta Dyk přisuzuje neutuchající energii Jiřího Mádla účinkům návykových látek

Dyk vysvětluje hyperaktivitu svého kolegy vskutku zvláštním způsobem.

Ve filmu, který Mádl režíruje, se Dyk zhostil role Marka, souseda hlavního hrdiny, kterého hraje Alois Švehlík. „Vojtu jsem na tu roli chtěl, protože on je takovej fešák, ale zároveň si dokáže sám ze sebe udělat srandu a vypadat hloupě. Což přesně tenhle Marek je. Kluk, co nic moc neumí, ale chce mít hodně peněz,“ říká Mádl, který byl o obsazení této role kolegou přesvědčen od začátku a velmi hezky o něm mluví.

Ve videu v článku si můžete poslechnout, že Dyk sladká slova obdivu neoplácí stejnou mincí. „O sebe nemám strach. Mám pocit, že to docela dobře hraju. Ale trošku se obavám, že Jirka požil nějakou drogu, kterou já osobně ještě neznám,” svěřil se ve videu pořízeném mezi záběry Dyk, který zřejmě narážel na kolegovu pověstnou neutuchající energii, a dále přidával: „Jirka se mnou spolupracoval na scénáři. Chtěl za mnou do Ameriky, pronajal jsem byt v Beverly Hills. Říkal jsem si, že by to mohlo přinést ovoce, tak uvidíme.”

Ti, kdo Dyka znají lépe, vědí, že si v tomto případě dělal legraci. „Především jsem byl rád, že jsem se s Jirkou Mádlem jako režisérem mohl potkat, protože jsem s ním chtěl pracovat, a doufám, že to nebude naposledy, kdy spolu točíme... Páč Jirka je vždycky připravenej, energií překypující režisér, se sklony ke genialitě...,“ řekl Dyk už vážně. ■