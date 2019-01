Jandová si vybrala protějšek pro „milování“. Svalovec Noid byl jasná volba

Marta Jandová přizvala Noida do svého klipu k písni Milovat. Video: Marta Jandová

Marta Jandová (44) na svých stránkách představila klip k písni s názvem Milovat. Jak už název napovídá, jedná se o zamilovaný song a zpěvačka si dlouho lámala hlavu nad tím, kdo by měl v obrazovém ztvárnění písně hrát její protějšek, po kterém v klipu touží.

„Museli jsme to natočit a nevěděla jsem, koho mám oslovit. Potřebovala jsem někoho, před kým bych se nestyděla. Odjela jsem do Zlína, kde jsme zkoušeli symfonický projekt s Vaškem Noidem Bártou (38), a tam mi to došlo,” popsala zpěvačka genezi klipu, který se skládá ze scének parodujících legendární zamilované filmy.

„V roli mého partnera se Vašek osvědčil. Je všestranně talentovaný. Ve videu provádíme různé věci a bylo to malinko intimnější. Vašek je v něm například nahoře bez. Jsem proto ráda, že se vše mohlo točit v tak skvělé náladě,” říká Marta Jandová.

Zpěváci mají společnou nejen profesi, ale rozumí si i jako přátelé v soukromí. „V roce 2015 jsme spolu pracovali na projektu pro Eurovizi, naše dcery se znají a lidsky si rozumíme,” uvedla Marta na akci v Botanické zahradě, kde společně s Aňou Geislerovou, Markétou Hrubešovou a Jovankou Vojtkovou křtila publikace oslavující padesát let existence této pražské instituce. ■