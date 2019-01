Z dcery někdejšího ministra kultury Pavla Dostála se stává seriálová hvězda

V seriálu Lajna si Pavla Dostálová zahrála zdravotnici. Video: stream.cz

Zatímco v Hasičárně Telecí si zahrála dceru hospodského a servírku, v Lajně, kterou nyní také můžete sledovat na Stream.cz, ztvárnila ošetřovatelku na hokejovém stadionu. Shodou okolností jí v obou projektech otce hraje Norbert Lichý. „S Norbertem se známe z Ostravy, máme velmi podobný smysl pro humor. Skvěle se s ním spolupracuje, kdykoliv jsem se zeptala, zda bychom si něco mohli vyzkoušet, nebo ho poprosila o radu, nikdy mě neposlal do háje,“ pochvalovala si herečka. V Lajně si zahrála také se Zdeňkem Piškulou nebo Jiřím Langmajerem.

S hokejovým světem, v němž se děj seriálu odehrává, se prý blíže seznámila až při natáčení. „No a jednou jsem omylem vtrhla do hokejové šatny, hned po tréninku. A musím říct, že jsem zbaběle prchla. A to hodně rychle,“ smála se herečka.

Dostálová s herectvím začínala už v dětském věku. „Za to může maminka, protože mě dala do dramatického kroužku, abych se naučila komunikovat a pracovat v kolektivu. A mě to chytlo i díky tomu, že jsem viděla, co dělá tatínek,“ svěřila s odkazem na otce, jímž byl dramaturg, textař, scenárista, režisér, publicista a politik Pavel Dostál. ■