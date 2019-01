5 plavčic z Pobřežní hlídky: Která z nich je ve zralém věku stále sexsymbolem?

Jak dnes vypadají plavčice z Pobřežní hlídky? Profimedia.cz

Královnou Pobřežní hlídky je jednoznačně Pamela Anderson (51), přestože v ní nefigurovala od samotného počátku. Seriálovou sestavu svými silikony rozšířila v roce 1992 a během pěti let se jako C. J. Parker objevila ve 111 epizodách. Ikonické plavky by mohla obléknout i dnes. Její dekolt je stejně hypnotizující jako v době, kdy se jako plavčice proháněla po pláži.

Už od první sezóny se diváci mohli těšit pohledem na Eriku Eleniak (49), která ztvárnila Shauni McClain. S Pamelou ji spojuje nejen Pobřežní hlídka, ale také pózování pro Playboy. Na rozdíl od své slavnější kolegyně ale v pokročilém věku nemá potřebu provokovat.

Několik životů na pláži zachránila i Alexandra Paul (55), která nedisponovala tak bujným dekoltem jako jiné plavčice. V seriálu vzbuzovala respekt jako Stephanie Holden. Na její postavě vždy bylo znát, že je nadšenou sportovkyní. Fyzicky náročná průprava se jí při natáčení hodila.

Jako Lani McKenzie seriál v roce 1997 obohatila Carmen Electra (46). Sexy brunetka si v Pobřežní hlídce zvykla na obdiv mužů, což ji dodnes neopustilo. Nicole Eggert (46) alias seriálová Summer Quinn nejspíš o pozornost nestojí. V plavkách se na pláži jen tak vystavovat nebude. ■