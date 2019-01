Pavle Tomicové holý zadek neukázal: Do jaké bizarnosti se Martin Zounar pustil po svlékání na jevišti?

Martin Zounar a Pavla Tomicová Foto: archiv FTV Prima

To v seriálu Krejzovi je Zounar zatím oblečený. A to rovnou do kamizoly. Coby hajný Karel Klampera se ale i tak ukáže divákům v poněkud nezvyklé, místy až bizarní úloze. Do českého lesa vyrazí lovit zatoulaného klokana Aliho, který utekl ze zoo.

Asistuje mu u toho seriálová kolegyně Pavla Tomicová (56), která se loni dostala až do finále StarDance. „Je opravdu velký, když se postaví, je vysoký jako já. Najednou před vámi stojí 177 centimetrů,“ popisoval své první setkání se zvířecím kolegou Zounar.

Scenáristé jeho ani Tomicovou nešetřili, takže pobíhání po lese a lovení zvěře neušli. Nakonec se s klokanem viděli tváří v tvář, až když ho lapili a Ali pěkně odpočíval v kleci.

„Já bych ho pohladil, ale bylo mi řečeno, že bych dostal, až bych se divil,“ prozradil herec, který byl tak trošičku zklamaný. „Klokan neopustil vůz, takže žádné velké herecké výkony se od něj neočekávaly.“

Co by ale Martin Zounar rád okusil, je společné hraní s jeho největší láskou, německou dogou Limpinou. „Už tady má svůj karavan,“ práskl Zounar, který tak pomalu připravuje cestičku do seriálu své zvířecí krasavici, která s ním tráví každou volnou chvilku. ■