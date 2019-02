Mdlé vlasy bez života mají utrum! Mějte hřívu zdravou a zářivou jako hvězda filmového plátna

Závidíte filmovým hvězdám jejich husté, pevné a zdravě vypadající kadeře? Ráno své vysušené a polámané vlasy bez života se slzami na krajíčku raději stáhnete do gumičky? Nezoufejte! Správně vybraná vlasová kosmetika dokáže zázraky.

Prvním krokem k úspěchu je uvědomit si, jaký mám typ vlasů, a jestli jsou zdravé a potřebují jen trochu podpory, nebo jsou zralé na kompletní rekonstrukci. Poté se můžeme začít prokousávat neuvěřitelně velkým množstvím vlasové kosmetiky, kterou nám v obchodech nabízí.

Co vše pro správnou péči o vlasy potřebuji? Proč mi nestačí jen šampon?

Představte si vlas obalený kožním mazem, se zbytky laku, tužidla nebo gelu a nánosem prachu a jiných okem neviditelných nečistot. Šampon je tu od toho, aby nás všeho výše uvedeného zbavil, zklidnil vlasovou pokožku a připravil vlas na další péči. V podstatě slouží jen jako čistící prostředek. Zároveň ale tvoří nerozlučnou dvojku s kondicionérem.

Kondicionér (nebo také balzám či péče) sám o sobě vlas nevyčistí, je však prvním v řadě dalších přípravků, který vlasům dodává potřebnou vláhu a výživu. Vlas "otevřený" šamponem do sebe natáhne všechny výživné složky z kondicionéru a ten jej poté "uzavře", uhladí. Výsledkem jsou neuvěřitelné hebké a lesklé vlasy, které se jako bonus i snadno rozčesávají. Kondicionér je vždy dobré nanášet jen do délek, nikoliv ke kořínkům.

Tuto fantastickou dvojku byste ke svým vlasům měli pustit při každém mytí. U kondicionéru navíc můžete zvolit smývací nebo bezoplachovou variantu.

Vhodná vlasová kosmetika je základem úspěchu

Pro labužníky pak existuje i nepřeberné množství masek, které se nanáší třeba jen 2x do týdne, ale jejich výživný účinek je o to intenzivnější. Masky jsou skvělé hlavně na nepoddajné, husté, vysušené a zničené vlasy, protože mají skvělé hydratační a regenerační vlastnosti a jsou pro vlasy super vyživující bombou. Stejně jako kondicionér masku nanášíme pouze do délek.

Že to ale stále není všechno? V regálech na nás ještě čekají různé krémy, séra, spreje, olejíčky, fluidy a další přípravky. Ty už jsou jen pomyslnou třešničkou na dortu a hrají si s drobnými nedokonalostmi Vašich vlasů – zacelují roztřepené konečky, dodávají lesk, chrání vlasy před okolními vlivy a před teplem, pomáhají je usměrnit. Ve většině případů i nádherně voní, takže jejich používání je balzámem nejen na vlasy, ale také pro naše smysly.

Samotnou kategorií jsou pak stylingoví pomocníci (laky, tužidla, gely, vosky aj.), kde můžete nechat volný průběh fantazii a vytvořit si účes Vašich snů.

Teď, když už víte, že šampon opravdu nestačí, můžete se pustit do výběru.