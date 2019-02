Jak se Pepa Vojtek změnil za 15 let? Přibral prý v pase a narostly mu svaly!

Josef Vojtek Super.cz

„Jsou to opravdu oprašovačky, něco mi v hlavě samozřejmě zůstalo, patnáct let přeci jenom není tak dlouhá doba, něco zůstalo a něco opustilo můj mozek, od toho máme tyhle zkoušky, abychom to zase vpravili zpátky. Takže jedeme, zastavujeme, abychom si to vyzkoušeli,“ tvrdil Vojtek na zkoušce. Stejně jako známý rocker, většina herců a zpěváků má dost plný diář, a tak mají jen pár dní na to dostat se zpět do role.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o muzikál s největší koncentrací hvězd na jednom pódiu, tak se ale nepodařilo tyto vytížené lidi, včetně režiséra, dát dohromady navíc než na 8 dní, a tak máme asi světový rekord v nazkoušení muzikálu. U jiných muzikálů to bývají měsíce,“ přibližuje atmosféru výkonný producent muzikálu a ředitel Divadla Hybernia Michal Mückstein. Obnovená premiéra Galilea se uskuteční 6. února.

Na jedné ze zkoušek se také herci předvedli ve svých starých kostýmech, a kupodivu většina z nich se do šatů opět vešla, kromě Pepy. „Zvětšovalo se mi sako, protože mám svaly v té době jsem je neměl, byl jsem vyskákaný rocker, hlavně se něco rozpadlo. Dělalo se mi v kostýmu nové sako, sukně se mi zvětšila, přibral jsem a jsem na to hrdý, chutná mi jíst,“ dodal muzikant. ■