Monika Absolonová se pochlubila další rozkošnou fotkou syna: Je úžasný, roztomilý a voňavý!

Matouš Horna Foto: Instagram M. Absolonové

Zpěvačka je z mateřství nadšená, a i přes občasné starosti si ho nadmíru užívá. Na své syny nedá dopustit a nedávno se nad nimi opět rozplývala. Konkrétně nad Matoušovým overálkem.

„Když jsem tenhle overal kupovala, nevěděla jsem pro koho. Jen že to bude kluk Matouš. Nevěděla jsem, že bude tak úžasný, roztomilý, voňavý, osobitý, vnímavý, moc jsem se na něj těšila. Když se narodil, overal byl dvakrát takový než Matulan. A dnes? Jsou mu dva měsíce a 12 dní. Je to náš chlapák, miluju ho,“ rozněžnila se nad snímkem Matouše Absolonová.

Samozřejmě ale nezapomněla ani na svého staršího syna.

„Jaké to je být maminkou dvou kluků? Krásné. A těžké. Vyvažujete, aby oba měli všechno, co chtějí a potřebují. Když se narodil Táďa, veškerá naše pozornost byla jen pro něj. To Matouš nemá. Někdy je mi ho líto. A věřím a doufám, snažím se, aby mu bylo krásně na světě a přeju si, aby byl vždycky šťastný, Táďa šťastně vypadá, tak ať jsou oba,“ přála si pyšná maminka. ■