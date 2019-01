Najdete rozdíl? Ivana Chýlková se po 15 letech předvedla v sexy kostýmu s podvazky

Tyto fotky od sebe opravdu dělí 15 let! Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/Malik David/CNC/Profimedia

Na jedné ze zkoušek, které aktuálně probíhají, předvedla, že si rozhodně z kostýmů nemusela dělat těžkou hlavu. Štíhlou postavu, kterou si Chýlková roky udržuje, jí mohou závidět i mladší kolegyně. V odvážném oblečku se na ni fanoušci mohou těšit i tentokrát.

Herečka během představení vystřídá hned několik svůdných modelů, nejvíce odvážný je však černý korzet s kraťásky, který je doplněný o vysoké kozačky. Ivana v modelu vypadá opravdu skvěle. To, že od premiéry uplynulo již patnáct let, by opravdu nikdo nepoznal. Posuďte sami. ■