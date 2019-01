Po 15 letech se v klidu vešla do starých kostýmů z Galilea: Jaký je recept Sabiny Laurinové na štíhlou figuru?

Sabina Laurinová vypadá stále skvěle. Super.cz

„Kostýmy se musely lehounce upravit, protože bylo něco roztržené, ale ve většině případů kostýmy zůstaly, jen u jedněch šatů se mi přešíval vršek, protože zub času zapracoval a už se prostě rozpadly,“ svěřila se Laurinová, která se na zkoušce v Divadle Hybernia objevila v bledě modrých šatech jako před lety.

Spolu s tím nám také prozradila, co dělá, aby měla stále štíhlou figuru. „Občas se snažím si zacvičit, ale teď toho času je strašně málo, tak to nechávám té domácí protahovací metodě, ale musím něco dělat, abych udýchala zpívání a uběhala prostor. V létě hodně plavu, když to jde, jinak prostě práce,“ svěřila se Sabina, která je kvůli oprašovačkám v divadle a natáčení seriálu Modrý kód v jednom kole.

„Těch zkoušek je hodně málo, zkoušíme od pondělí, museli jsme se to naučit a oprášit doma, tady na to není tolik čas. Začátek února budu mít hodně rychlý, počítali jsme s tím, že nastoupím do Galilea, takže i v tom natáčení se vytvořila místa, kdy si mohu dovolit být v divadle, ale lítám tedy mezi jedním a druhým,“ prozradila Sabina, která se na premiéru, která je naplánovaná na 6. února, již těší. ■