Od chvíle, kdy o vlásek unikl smrti, uplyne rok: Viktor Dyk se rozpovídal o tom, co předcházelo drsnému pádu ze schodů

Viktor Dyk Video: Česká televize

„Stalo se to v nočních hodinách 7. února. Já jsem byl 6. února na 20:30 hodin objednán ke svému zubaři. Pan doktor říkal, že mi spraví jeden zub a podle rentgenu byl v plánu ještě jeden,“ svěřil zpěvák, s tím, že na opravu zubů chtěl anestezii. „Bolelo to pořád, takže byla druhá, třetí, čtvrtá. Ty anestezie byly čtyři, abych fakt necítil nic,“ svěřil Dyk, který se následně zastavil za bubeníkem ze své kapely, který bydlí ve stejném domě, jen o dvě parta výš, a do nočních hodin pracovali na písničkách.

Následně ho kontaktovala přítelkyně, zda jde už domů a hudebník se rozloučil a vyrazil do svého bytu. „Po něčem jsem zřejmě uklouznul, protože jsem přepadnul přes nízké zábradlí, které jsme v té době měli v domě opravdu nízké,“ svěřil zpěvák, kterého našla partnerka a bubeník z kapely. Dyk měl poraněno několik částí těla.

„Měl jsem roztříštěnou lebku, pět zlomených žeber, naštípnutý obratel, pak doktor říkal, že si tam poležím tak dva měsíce,“ svěřil se zpěvák v pořadu 13. komnata s tím, že ho pustili mnohem dříve. Viktor měl velkou vůli se ze zranění dostat a hodně mu pomohla také rodina, která při něm stála. Nyní opět koncertuje a daří se mu dobře. Zpěvák 10. února oslaví 50. narozeniny a jen pár dní před nimi také ty svoje první, tedy výročí toho, kdy se podruhé narodil. „Není náhoda, že tady sedím a povídáme si o tom, asi mám před sebou pár úkolů, které musím splnit. Nevím, co mě čeká, ale doufám, že to budou jen hezčí věci,“ dodá v dnešním premiérovém díle pořadu. ■