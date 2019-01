Největší záporák Ulice shodil vlasy, vousy a 40 kilo: Herec promluvil o zdravotních potížích

Pavel Novotný prošel výraznou proměnou. Foto: Super.cz/TV Nova

Jeho momentálně nejvýraznější rolí je starosta v Ulici Mastný, která je zároveň i nejzápornější. Většího podrazáka aby divák pohledal.

V takovém případě vždy nastává riziko, že lidé herce a jím ztvárňovanou postavu ztotožní a může dojít k nepříjemným setkáním. Jeho kolega ze zmíněného seriálu Jiří Štrébl dokonce čelil kvůli negativní roli fyzickému útoku. Novotnému se taková zkušenost naštěstí vyhýbá. „Jednak si myslím, že nemusím mít nahnáno a věřím, že alespoň jakási slušnost mezi lidmi vládne. Nikdo mě zatím nechtěl bít za to, že jako Radek Mastný provádím nekalé věci,“ řekl herec.

Diváci si nemohli nevšimnout, že během posledních dvou let prošel výraznou proměnou. Ostříhal vlasy, oholil vousy, a hlavně postupně zhubl celkem 40 kilo. „Souvisí to s tím, že jsem začal mít problémy s koleny a ve snaze je odlehčit jsem ze 127 kilo zhubl na 87 kilo,“ vysvětlil herec s důrazem na to, že hubnutí bylo účelné. Snad kvůli možným spekulacím, zda nečelí vážnějšímu zdravotnímu problému, než jsou špatná kolena. ■