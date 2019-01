Už toho bylo moc: Jakub Štáfek otevřeně o konci v Ulici i návratu po 13 letech

Jakub Štáfek Michaela Feuereislová

Když loni Jakub Štáfek opustil seriál Ulice, o návratu příliš nepřemýšlel. Ale rok se s rokem sešel, a Matěj Jordán je zpět. „Už toho bylo moc. Třináct let je dlouhá doba a já už potřeboval pauzu, abych se mohl posunout někam dál a rozmyslet si, jestli mi to bude chybět. Věděl jsem, že jednou nějaký comeback přijde. Netušil jsem jen, že bude tak brzy,“ přiznal herec.

Štáfek se do děje vrací za dramatických okolností, jeho postava sedne za volant po požití alkoholu a srazí chodce. S linkou je však herec spokojený. „Matěj, kterého hraju, prožije extrémní okamžik, který bych nikomu nepřál, a snaží se to zpracovat a napravit. To je mi blízké a rozhodně je co hrát,“ pochvaluje si.

Kromě herectví a filmařiny se Štáfek věnuje také bojovým sportům, ke kterým ho prý dovedla potřeba utříbit si myšlenky. „A box je ideální, při něm člověk nemyslí na nic jiného. Protože kdyby začal, okamžitě dostane ránu. A navíc je to sport spravedlivý, jelikož když v něm nemáte natrénováno, nemáte šanci. O ringu se říká, že je to nejopuštěnější místo na světě, tak mě lákalo zjišťovat, kde mám mantinely, a posouvat je dál,“ svěřil herec.

Vedle herectví a filmařiny se Štáfek věnuje boxu