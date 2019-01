Poslední žhavé pozdravy z dovolené: Takhle svůdně se Tereza Kerndlová svíjela na písčité pláži jen v prádle

Takhle si Tereza Kerndlová před pracovním maratonem užívá dovolenou na Kanárech. Foto: Instagram T. Kerndlové

Už brzy Tereza Kerndlová (32) naskočí do pracovního kolotoče. Čeká ji moderování pěvecké show The Voice, do níž v několika následujících týdnech vloží hodně energie. Aby se předtím dostala do formy, odcestovala na Kanáry, kde nejen chytá bronz, ale také maká na svém tělíčku.