Rozezná je Plekanec od sebe? Lucie Vondráčková i Lucka Šafářová jsou na těchto zachumlaných fotkách jako dvě zimní královny

Lucie Vondráčková a Lucie Šafářová na zimních fotkách Foto: Super.cz/Instagram L. Vondráčkové a L. Šafářové

A to i v době, kdy se rozvádí s hokejistou Tomášem Plekancem (36), který kariéru v zámoří pověsil na hřebík a hraje hokej v Česku. Společně se syny, kteří v zemi javorových listů chodí do školy a školky, Vondráčková prožívá další mrazivou zimu. Domů do Česka se zatím vrátit neplánuje.

A několikrát už prostřednictvím sociální sítě stihla poslat pozdravy ze zasněžené krajiny. Mráz, byť ne tak velký jako v Kanadě, v posledních dnech sevřel i české luhy a háje, a tak se mrazivou fotkou nedávno pochlubila i tenistka a současná Plekancova přítelkyně Lucie Šafářová (31).

Ta v zimním outfitu venčila pejska. Takto zachumlané Lucie by si Pleky mohl s nadsázkou snadno splést. Naštěstí moc dobře ví, která je ta pravá. ■