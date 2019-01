Její matka je i po šedesátce ozdobou pláží. A takhle si v bikinách vede mladší dcera slavné modelky

Sailor Cook Profimedia.cz

Vrchol kariéry zažila už v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, stránky módních a lifestylových magazínů ale zdobí dodnes. Téma rozhovorů je téměř vždy stejné: Jak to Christie Brinkley (64) dělá, že i po šedesátce vypadá tak dobře?

I odpovědi jsou stejné a neliší se od spousty dalších, které dávají její kolegyně modelky napříč věkovým spektrem - zdravá strava a pohyb. Žádné překvapení. Tím ale nebude ani to, že bez dobrých genů a předpokladů ke štíhlé postavě by to tak dobře nešlo. Důkazem dobrého genetického základu jsou i potomci Brinkley, hlavně pak dcery. Třiatřicetiletá Alexa i dvacetiletá Sailor jsou jako proutek.

Mladší z nich to momentálně demonstruje na plážích kolem Sydney. V Austrálii je Sailor pracovně, figuru upsala modelingové agentuře IMG, která ji z New Yorku k protinožcům poslala za focením. ■