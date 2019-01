Hvězdy StarDance se sešly na premiéře: Nejkrásnější doprovod měl vítěz Jiří Dvořák

Jiří Dvořák s dcerou Annou (vpravo) a partnerkou Jitkou Herminapress

Zatímco Dvořák a Arichteva patřili k filmové delegaci, Písařovicová se bavila mezi hosty. Mezi těmi nechyběl ani Veroničin manžel, režisér Biser Arichtev, scenárista Rudolf Merkner s manželkou Janou Bernáškovou či Dvořákova partnerka Jitka Randárová i jeho dcera Anna Dvořáková.

„Kdybych nebyl hercem, byl bych pilotem, je to má životní vášeň a sen. Poprvé jsem letěl letadlem na letišti v Polné, kdy mě vzali do letadla, kterému piloti říkají traktor a které tahá větroně. Ten úžasný pocit si pamatuju úplně přesně. Je to asi patnáct let zpátky, nikdy předtím jsem neletěl,“ svěřil se Dvořák.

Narušitel vznikl podle skutečných událostí a na motivy příběhu svého dědečka, armádního pilota Vladislava Baldy, jej natočil teprve osmnáctiletý David Balda. Ten je rovněž spoluautorem scénáře a stál i za kamerou. Nejde přitom o jeho první film. Vedle amatérských snímků Balda natočil drama Nevinná krutost. ■