Potetovaná královna večírků oznámila těhotenství a prozradila, z čeho má největší strach

Jemma Lucy Profimedia.cz

Jemma Lucy (30) se proslavila v britských reality show jako Ex on the Beach nebo Celebrity Big Brother, a od té doby si držela svůj profil večírkové královny. Nyní si však s večírky dá nejspíš na nějaký čas pohov. Minulý týden totiž oznámila, že je v očekávání.