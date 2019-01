Sňatkový podvodník roku: Moderátor Primy si nechal narůst knír. Co na tuhle změnu říkáte?

Petr Vágner Super.cz

Moderátor a herec Petr Vágner (41) překvapil knírkem. Nenechal si ho narůst kvůli žádnému natáčení, byl to jeho vlastní nápad. A protože se to zatím ženám příliš nezamlouvá, zvažuje, že ho zase sundá. Rozhodnout o tom mají jeho fanoušci.

"Prý vypadám jako Semir, Schimanski nebo sňatkový podvodník," řekl Super.cz s úsměvem Vágner. "Bylo to prakticky tak, že jsem byl na horách a nechával jsem se zarůst kvůli závodům. A vždycky, když jsem si zapínal bundu, tak se mi to chytalo do zipu. Tak jsem se oholil. A nechal si designový kníreček," vysvětluje.

Na Primě s tím úspěch příliš nemá. "Panovalo zděšení u všech kolegyň, mému synovi se to líbilo. Nechám ještě hlasovat lidi na Instagramu. Uvidíme. Byl bych pro, aby hlasovali, abych už to sundal. Při příštím setkání bych mohl být už normální," dodal v pražské kavárně na Novém Městě, kde obsluhují hendikepovaní a hvězdy Primy zde jeden den pomáhaly s obsluhou. ■