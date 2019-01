Rytmus ji rozmazluje luxusem, přesto Alagič trochu strádá: Za co by dala partnerovu garáž plnou aut?

V exotickém ráji Jasmině Alagič téměř nic nechybí... Foto: Instagram J. Alagič

Patrik Rytmus Vrbovský (42) by své těhotné snoubence Jasmině Alagič (29) snesl i modré z nebe. Jakmile se při kontrole v ordinaci dozvěděli, že spolu čekají chlapečka, vzal raper svou milovanou na Maledivy, kde ji rozmazluje láskou a přepychem. A už to skoro vypadalo, že temperamentní krásce v ráji zalitém sluncem vůbec nic ke štěstí nechybí.

Moderátorka ale nakonec přiznala, po čem její srdce doopravdy prahne a za co by vyměnila všechen luxus, kterým ji její milovaný neustále zahrnuje. „Díky němu mi nic nechybí. Jen perkelt, kvůli němu bych přeplavala přes všechny moře, co mě od něho dělí. Za máslové halušky s perkeltovou šťávou bych darovala celou naši garáž plnou jeho aut,“ svěřila se budoucí maminka s tím, jak moc s ní cloumají těhotenské chutě, a dodala: „Miluju tě a děkuji za krásnou dovolenou plnou zdravého jídla. Toužím po tobě, můj milý perkelte.“

Nadměrná chuť k jídlu na ní ale zatím ještě není moc vidět. Na fotkách, které na exotické dovolené přidává na sociální sítě, má zatím ploché bříško. Podle posledního příspěvku, v němž básní o oblíbeném pokrmu, se to ale kráska chystá očividně napravit a miminko ve svém lůně pořádně vykrmit. ■