Okouzlila ho před 51 lety a stále ji má v repertoáru: Na koho Václav Neckář myslí při zpěvu oblíbené písně?

Václav Neckář Michaela Feuereislová

Někteří mají na 14. února dávno zarezervovaný stůl v romantické restauraci, jiné svátek zamilovaných zcela míjí. Zpěvák Václav Neckář (75) nepatří ani do jedné skupiny. Valentýna stráví pracovně, čeká jej vystoupení, při němž si prý zavzpomíná na holky, které znal.

Myšlenky na ženy, jež Neckář v životě potkal, v něm probouzí píseň Kdo vchází do tvých snů (má lásko). Z těch o milostných záležitostech patří ke zpěvákovým nejoblíbenějším už dlouho. Narazil na ni před 51 lety v Cannes, kde si také pořídil singl. A melodii nemohl odolat.

„Je to coververze skladby, kterou v roce 1968 vydal Peter Sarstedt. Poprosil jsem Zdeňka Rytíře, aby mi ji přebásnil do češtiny. Několik let mu trvalo, než přišel na ten správný slogan. Natočili jsme ji s Bacily až v roce 1972 a od té doby ji zpívám na každém koncertě,“ svěřil zpěvák s pozvánkou na zmiňovaný koncert, který proběhne 14.2. v Divadle Bez zábradlí. ■