5 hereček, které si mohou odnést Oscara: Převálcuje všechny tato mladá debutující Mexičanka?

Yalitza Aparicio je nominována za film Roma. Profimedia.cz

Yalitza Aparicio (Roma)

Největším překvapením je nominace pro šestadvacetiletou Mexičanku, která toho v černobílém snímku režiséra Alfonsa Cuaróna moc nenamluvila, ale o to více se od ní před kamerou očekávalo. Jako těhotná chůva přihlížející společenským změnám byla velmi přesvědčivá, ale nominace na Zlatý glóbus ji minula. Yalitza se původně chtěla živit jako učitelka, po této příležitosti má však v Hollywoodu dveře dokořán.

Glenn Close (Žena)

Tato herečka je letos na Oscara nominovaná již posedmé, což by pro ni mohlo být šťastné číslo. Glenn Close (71) to nevyšlo s Osudovou přitažlivostí ani Nebezpečnými známostmi, ale jako manželka laureáta Nobelovy ceny za literaturu ve filmu Žena už dostala Zlatý glóbus a s velkou pravděpodobností si dojde i pro Oscara. A to navzdory tomu, že snímek Žena není nominován v žádné jiné kategorii.

Olivia Colman (Favoritka)

Britská herečka už byla za roli královny Anny také oceněna Zlatým glóbem. Glenn Close jí tehdy nekonkurovala, protože Favoritka byla zařazena mezi komedie. Olivia Colman (44) zde hraje panovnici, o jejíž přízeň soupeří Emma Stone a Rachel Weisz. Obě jsou na Oscara nominovány za své vedlejší role.

Lady Gaga (Zrodila se hvězda)

Ve světě populární hudby už dosáhla na vrchol, teď se Lady Gaga rozhodla dokázat, že má i herecký talent. Jako nenápadná zpěvačka, z níž se zrodí hvězda, si získala uznání, ale konkurence je silná. Nominace se dočkal i její herecký partner Bradley Cooper, který překvapivě nefiguruje mezi režiséry.

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

Dosud byla známá především z komedií, které kritici většinou příliš nechválili. Letos ale u Melissy McCarthy došlo k obratu. Jako spisovatelka Lee Israel, která kvůli slávě sáhla k nekalým praktikám, sklízí obdiv. Už samotná nominace je pro ni výhrou. ■