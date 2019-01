Svatební cesta zrušena, neřeknou si ani manželský slib. Víme, co se stalo ve vztahu Moniky Leové

Monika Leová

"Dostala jsem pracovní nabídku, rozhodla jsem se tady zůstat a užili jsme si krásné Vánoce v Česku. Nejde mi tolik o honorář, byla to příležitost, která se neodmítá. Jsem nový hlas v Autosalonu. Miluju auta a motorky, byla to pro mě další meta, kam se posunout," řekla Super.cz Monika na akci Primy. V kavárně, kde obsluhují jen hendikepovaní lidé, pomáhali s obsluhou.

"Poletíme příští Vánoce, posunulo se nám to o rok," prozradila s tím, že slib si řeknou zřejmě v Čechách. "Pořád si říkáme hezký věci. Mrzí mě ale, že jsme si neřekli, co jsme si chtěli říct. 19. února slavíme devět let, máme výročí, tak to tam možná dáme," usmívá se.

Zatímco její kolegyně na Primě už jsou maminkami, ona stále se založením rodiny otálí. "Rodinu plánujeme tak za dva roky. Těšíme se na to, bavíme se o tom. Ale ještě chceme cestovat, abychom se pak mohli naplno věnovat malému," dodala. ■