Přiberete, jenom když projdete kolem cukrárny? Tajemství přebývajících kilogramů bylo objeveno!

Nehubnete?

Možná máte díky různým dietním pokusům a častému hladovění zpomalený metabolismus. Možná jste dokonce podvyživení, i když to tak na první pohled rozhodně nevypadá. Řešení je jednoduché. Začít pravidelně jíst, vybírat pouze kvalitní jídlo, žádné náhražky, polotovary a chemické bomby. Také si hlídat energetický příjem a výdej, a ten rozdělit do ideálních pěti porcí denně. Nezapomínat na bílkoviny a nebát se prospěšných tuků. Není nutné trpět hlady a únavou. Je potřeba se naučit, jak rozdělit jídlo do správných porcí a jaké suroviny pro přípravu jídla využívat. Odměnou za pravidelné stravování bude stabilní hladina krevního cukru, pravidelný přísun energie i lepší možnost kontroly skutečného energetického příjmu. Dalším krokem je zařazení pohybu. Postava bez pohybu nikdy nebude zpevněná a pěkně tvarovaná. Opticky sice vypadá štíhle, ale bez správného poměru svalů a tuků je uvnitř nadále obézní. Stačí denně rychlá chůze a už se jejich poměr mění k lepšímu.