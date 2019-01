Manželka Willa Smitha si vyrazila v sexy outfitu bez podprsenky. Mráz ji ani trochu netrápil

Jada Pinkett Smith Profimedia.cz

Zatímco Will Smith sdílel na Instagramu roztomilé rodinné snímky, jeho žena Jada Pinkett Smith (47) se vydala do New Yorku, kde se účastnila show Jimmyho Fallona. V saténovém overalu bez podprsenky byla velice sexy. Aby však v ledovém New Yorku nezmrzla, oblékla ještě bílý kožich.