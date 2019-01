Sexbomba Perkausová ukázala 10 let starý snímek: Jako přírodní brunetku byste ji nepoznali!

Eva Perkausová Foto: archiv E. Perkausové

Moderátorka Eva Perkausová (24) se také zapojila do výzvy na sociálních sítích, kam lidé přidávají své fotky staré deset let. Eva ukázala snímek, kde jí bylo pouhých čtrnáct let a začínala s modelingem. A především byla ještě přírodní brunetkou. A neuvěřitelně krásnou! Tak trochu se podobala i herečce Evě Mendes.