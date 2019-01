Lída z lidu, která v Čápech s mákem hodovala s Ivetou Bartošovou, je zpátky: Takhle ji zmátl travestita

Lída byla poněkud zmatená. Video: archiv FTV Prima

Slavná účastnice kulinářského pořadu je součástí speciálu k desetiletému výročí Prostřena. Ten svedl dohromady nejvýraznější tváře včetně travestity Martina alias Stefany, který Lídu pořádně zmátl. V pondělí totiž na její hostinu dorazila žena, ale druhý den ji hledala marně. Martin sice vysvětlil, jak se věci mají, ale Lídě to nestačilo. Stále tvrdila, že u stolu někdo chybí.

„Pojďme už vzbudit tu Štěpánu,“ dožadovala se kolegyně, již podle svého gusta přejmenovala. Věřila tomu, že Stefany spí, ale Martinův hlas jí byl povědomý. Přesto jí nedocvaklo, co se děje.

„Já ti to zkusím vysvětlit. Stefanie je totožná osoba jako já. Převlíkám se za ženu za účelem pobavení lidí. Je to moje práce,“ šel Martin s barvou ven. „To nechápu, jak tohle můžeš udělat. Však i ce*ky jsi měla,“ divila se Lída, jak může být někdo zároveň žena i muž.

„Liduška žije trochu v jiném světě. Přece je to starší osoba,“ hájila nevědomost soutěžící další legenda z Prostřena, paní Zlatuše. Diváci na rozdíl od Lídy hned pochopili, jak to Martin má, a v diskuzích mu fandí. „Je dobře, že tam jste. Nejste podrazák a jste slušný člověk. Jen je škoda, že jste jako žena zbytečně moc zmalovaný,“ napsal jeden a další dodal: „Vůbec neřeším, jak vypadáte, chvilku žena chvilku muž... proč ne, ale jak se chováte, jste moc sympatický a fandím vám, i když to budete mít tento týden s českým národem hodně těžké.“ ■