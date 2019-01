Mateřství jí změnilo priority: Populární herečka se na příštích 18 let vzdala této běžné věci

Anne Hathaway Profimedia.cz

K abstinenci má maminka syna Johnathana prý pádný důvod. „Přestanu pít alkohol po dobu, co s námi bude syn v domě," rozhodla se. "Jednou jsem ho vezla do školy s kocovinou, neřídila jsem, ale stačilo mi to. Byla to hrůza,“ vysvětlila, proč se chce vzdát alkoholu úplně.

Anne se také svěřila, že ji mateřství kompletně změnilo život. Vše se točí kolem syna, i když na práci si čas najde. Letos se v kinech dočkáme snímku Ticho před bouří s hollywoodským krasavcem Matthewem McConaugheym. Vypadá to však, že degustaci alkoholu si Anne v nejbližší době neužije. ■