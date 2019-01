Povolený doping: Karolína Plíšková relaxovala v ledové kádi s polonahým Hrdličkou a týmem

Karolína Plíšková se svým týmem Foto: Instagram K. Plíškové

Tenistka Karolína Plíšková (26) se na Australian Open dostala už do čtvrtfinále, a to si zasloužilo aspoň menší oslavu. Společně se svým týmem včetně manžela a manažera Michala Hrdličky (30) se naložila do ledové vany, kde čerpala energii a relaxovala.