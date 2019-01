Místo svatby rozchod po deseti letech vztahu: Hvězda známé české skupiny je volná

Mirai Navrátil s dnes již expartnerkou Nikolou Foto: archiv M. Navrátila

Zpěvák jedné z nejúspěšnějších skupin současnosti Mirai Navrátil se po deseti letech vztahu rozešel s partnerkou Nikolou. A to měl vztah letos skončit veselkou. Navrátil loni svoji Nikolu požádal o ruku. Místo svatby je tu ale konec vztahu.

"Co se mezi námi stalo, tak úplně nevím, ale prostě spolu nejsme. Sám to nějak nechápu, ale věřím, že se to časem spraví,“ řekl Top Staru Mirai Navrátil.

Pár spolu chodil deset let. Podle vyjádření zpěvák doufá, že rozchod není definitivní. 10 let života rozhodně zahodit nechce a o lásku bude bojovat. ■