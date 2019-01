8 nejhorších hereckých výkonů roku 2018: V těchto rolích si hollywoodské hvězdy uřízly pořádnou ostudu

Kdo byl nominován na Zlatou malinu? Profimedia.cz

Každoročně se v nominacích objevují herci, kteří mají ve sbírce Oscara. Ukázkovým příkladem je Helen Mirren (73), která excelovala jako Alžběta II. v Královně, ale s hororem Winchester šlápla vedle. Jamie Foxx má doma Oscara za životopisný film Ray. Na Zlatou malinu byl nominován za vedlejší roli v nejnovější adaptaci legendy o Robinu Hoodovi. Rozpolcený rok má za sebou Melissa McCarthy. Za Can You Ever Fogive Me? byla nominována na Zlatý glóbus, ale kvůli Happytime Murders má na dosah Zlatou malinu.

Na loňský rok v nejlepším nevzpomíná ani Johnny Depp (55). Pokračování Fantastických zvířat v kinech nezabodovalo tolik jako první díl a dříve obdivovaný herec to schytal také za film Sherlock Koumes. Ten je sice animovaný, ale nominaci si zasloužil už za svůj hlasový projev. A aby toho nebylo málo, dočkal se potupy i v kategorii Nejhorší filmová dvojice, kde byl nominován společně se svou „uvadající hereckou kariérou“.

A aby to nebylo líto jeho exmanželce Amber Heard (32), šanci na Malinu má také. Kromě trháku Aquaman si totiž zahrála i ve filmu London Fields. Šanci na anticenu mají i Bruce Willis (63) (Přání smrti), John Travolta (64) (Gotti) a Jennifer Garner (Peppermint: Anděl pomsty). V nominacích překvapivě figurují i americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melanie, a to díky dokumentárnímu filmu Fahrenheit 11/9. ■