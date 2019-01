Rozložitá zpěvačka se ukázala v plavkách po boku pánského doprovodu

Casey Donovan Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Vítězka australské obdoby SuperStar od roku 2017 hubne, ale stále má z čeho ubírat. I poté, co zhubla přes 30 kilogramů, je to pořádný kus ženské. Casey své kypré tělo vystavila na pláži v Sydney. Oblékla jednodílné černé plavky a pokusila se zapadnout mezi ostatní, což se jí nepodařilo.

Známé boubelce dělal doprovod muž dle jejího gusta, který také není žádný drobeček. V Austrálii se spekuluje o tom, že by jí měl dokonce navléknout zásnubní prsten.

Když se Casey v roce 2017 objevila v reality show I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!, vážila závratných 149 kilogramů. Tehdy si dala předsevzetí, že svou hmotnost sníží pod metrák. To se jí ale očividně prozatím nepodařilo. ■