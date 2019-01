Hrabě má velkorysou ženu. Manželka ho dobrovolně posílá tulit se k jiné

Miroslav Hrabě má před sebou velký úkol. Super.cz

„Je to pro mě úplná premiéra. Jsem rád, že jsem do toho šel,” říká herec, jehož taneční partnerkou v projektu připomínajícím StarDance v divadle bude Zuzana Šťastná.

Zajímali jsme se o to, jestli na Mirkovu taneční partnerku nežárlí ta jeho životní. Zdá se, že manželka Tereza (26) vše prožívá s klidem. „Tereza je z úplně jiné branže, než je šoubyznys. Musím se přiznat, že když na mě poprvé přišla do divadla, tak z toho byla hodně rozpačitá. Většina rolí je totiž hodně líbacích a milovnických. Když už tam byla ale asi podesáté, tak si uvědomila, že v tom nic není, že je to práce a že se jedná o kolegyně.

Zuzku zná a vůbec není v ničem problém. Je ráda, že se hýbám. Teď mi řekla: ‘Těším se na tebe v březnu, až mě rozesměješ’,” uvedl se smíchem v hlase Miroslav Hrabě. ■