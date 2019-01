Je na něj hezký pohled, ať už je oblečený, nebo bez šatů. Polívka na sobě maká pod dohledem čtyřikrát týdně

Vladimír Polívka není žádné ořezávátko. Super.cz

„Být fyzicky v kondici je pro mou profesi důležité. Myslím si, že na dvouhodinový taneční tréninky jsem připravený,” svěřil se nám na tiskovce projektu Roztančené jeviště, díky kterému se musí učit dva latinsko-americké tance.

Polívka ale nemá nic zadarmo. „Pravidelně cvičím se svým trenérem. Cvičíme hlavně s vlastní vahou, nemám potřebu se do něčeho hnát. To zvládám asi čtyřikrát do týdne. Hlavně hraju pětkrát v týdnu, což je samo o sobě náročné. ■