Tohle tělo jí musí závidět i dvacítky: Topmodelka Petra Němcová (39) se pochlubila postavičkou v bikinách

Česká kráska má stále skvělou figuru. Foto: instagram P.Němcové

Při pohledu na pevné a štíhlé tělo Petry Němcové (39) by jen málokdo tipoval, že česká kráska letos v červnu oslaví již čtyřicáté narozeniny. Topmodelka má díky zdravé stravě a pravidelnému cvičení stále skvělou figuru, kterou jí mohou závidět i o generaci mladší kolegyně.

Spíš než doma v Česku se Petra po celý rok zdržuje v zahraničí. Tam si už řadu let buduje slušnou kariéru, a to nejen v oblasti módy. Poté, co v roce 2004 málem přišla o život v Thajsku při ničivé vlně tsunami, se věnuje i charitativní činnosti a soustředí se na pomoc dětem a výstavbu škol.

Vedle toho podporuje výrobu oblečení z trvale udržitelných materiálů. V takových plavkách se také nyní předvedla v moři. Nutno říct, že červené bikiny její štíhlé postavičce neuvěřitelně lichotí a není žena, která by po dlouhých nohách a siluetě, jakou má Petra, tajně netoužila. ■