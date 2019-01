Myslíte si to samé? Tereza Kerndlová provokuje v prádélku na Kanárech. A tohle sexy tělo je podle ní z formy!

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Tereza sice tvrdí, že její tělo není v nejlepší formě, ale fotky to viditelně vyvrací. Zpěvačka má postavu, kterou by si doma přála hýčkat většina mužů. "Moje forma šla během posledních dvou let dost dolů, takže na sobě musím zapracovat, nicméně, nesnáším to, nebaví mě to, ale nedá se nic dělat, prostě musím,“ říká zpěvačka.

Její fanoušci si myslí něco jiného a Tereze se na sociální síti hromadí jedna poklona za druhou. A to jak od mužů, tak od žen. Je jasné, že nikdo nechce, aby se z půvabné Terezy stala vychrtlá žena. ■