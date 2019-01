Nejen holé zadky: V muzikálu Vlasy se můžete těšit i na Míšu Tomešovou ve spodním prádle!

Míša předvedla svou figuru a její kolega zadek. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/herminapress.cz

Pět měsíců po porodu naskočila Míša Tomešová (27) do nové role. Muzikál Vlasy začala zkoušet se synem Jonášem v bříšku, během příprav ho stihla přivést na svět a už dva týdny po porodu stála opět na jevišti, a to při jedné ze zkoušek. Nyní má za sebou slavnostní premiéru, na které dokonce odhalila svou figuru.

„Zkoušeli jsme to v srpnu, jen týden jsem nezkoušela, kdy jsem byla v porodnici a nyní jsem poprvé hrála před lidmi. Bylo to skvělé a jsem šťastná, že jsme to zvládli,“ svěřila se herečka. V muzikálu, který vznikal pod taktovkou režiséra Šimona Cabana, není nouze o odhalené scény, což neminulo ani Míšu.

„Myslím, že se to povedlo a že ta nahota tam měla své místo. Je to také o síle kolektivu. Nechceme ukazovat to, jak krásné máme postavy, ale to, jak vypadáme doopravdy,“ svěřila se pro Super.cz herečka. Ta však nebyla jediná, kdo šel na jevišti s kůží na trh. Nejen svou hruď odkryl i její manžel Roman Tomeš (30). „Roman byl ještě v posilovně před představením. Je namakaný a rozhodně jsem se styděla víc já. Jako každá ženská nejsem spokojená se svou postavou a musím se nějak překonat,“ dodala po premiéře v Divadla Kalich Míša. ■