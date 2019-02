Kvůli lásce se vrátila z Ameriky zpět do Česka! Modelka a sestra fotbalové hvězdy má nového partnera

Kristýna Schicková Super.cz

Sestra české fotbalové hvězdy Patrika Schicka, kráska Kristýna Schicková, má novou lásku. Kvůli ní se z Ameriky, kde je úspěšnou modelkou, vrátila do Čech. "Ano, mám nového přítele," řekla Super.cz zamilovaná Kristýna.

"Vrátila jsem se kvůli němu zpátky do Čech. Byl se mnou i v Americe, letěl tam se mnou na práci, ale převážně jsme tady," prozradila Kristýna o partnerovi, který pracuje jako bytový designer.

"Seznámení proběhlo tady přes naši kamarádku. Slovo dalo slovo a byla ruka v rukávu," usmívá se modelka. Do Ameriky nyní létá jen kvůli práci. "Mám v Americe stálou klientelu, na práce můžu lítat. Když se to nakupí, tak je to možná lepší než trávit tam veškerý čas a pracovat třeba jednou týdně," dodala. ■