Hned po zásnubách sundala prsten! Druhá nejkrásnější Češka neplánuje ani svatbu do roka a do dne

A to měl její partner, bývalý vrcholový cyklista Tomáš Koudela skvěle vymyšlené, aby velikost trefil. „Domluvil se s mojí modelingovou agenturou a z té mi napsali, že o mě má zájem jedna firma se šperky. Moje míry prstů tak Tomáš věděl, ale o jednu velikost to ještě necháváme zmenšit. Asi jsem si blbě změřila prsty,“ vysvětluje Tereza.

Na veselku do roka a do dne se ale nikdo těšit nemá. Svatba je zatím v nedohlednu. „V plánu to letos není. Svatbu plánujeme za rok a půl. Stihnout svatbu do letošního léta není reálné a v zimě svatbu nechceme,“ dodala Křivánková. ■