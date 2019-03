Vévodkyně Meghan se svou kamarádkou a rádkyní Jessicou Mulroney (vlevo) Profimedia.cz

Se stylistkou Jessicou Mulroney (38) se vévodkyně Meghan (37) zná roky. Podle informací zahraničních médií se spřátelily, když se Meghan kvůli seriálu Kravaťáci přestěhovala z Los Angeles do Toronta (seriál se vysílá od roku 2011). Mimo jiné je spojila záliba v józe či cestování. Naposledy spolu strávily dovolenou v roce 2016. Pak už přišel vztah s Harrym a jiné povinnosti.

Meghan na přítelkyni nezapomněla ani s postupem do vyšších společenských kruhů. Je to právě Jessica, která jí pomáhá s výběrem outfitů a je označována za její „neoficiální stylistku“ a některými také za „tajnou zbraň“ vévodkyně. Vnést trochu čerstvého vzduchu do „urozeného“ šatníku svázaného striktními pravidly jistě není na škodu.

Díky Jessice, která pochází z Montrealu, se na Meghan objevily například kousky progresivních kanadských značek jako Judith & Charles a bezesporu má Mulroney zásluhu i na tom, že se z Meghan během krátké doby stala módní ikona. V říjnu vévodkyni doprovázela i na její první oficiální zahraniční cestě a v únoru nechyběla na oslavě pro nastávající maminku v New Yorku.

Vedle těch módních může přidat i rady rodičovské. S manželem Benem Mulroneyem má Jessica tři děti, osmiletá dvojčata Briana a Johna a pětiletou Isabel. ■