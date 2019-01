Jitka Čvančarová a její vnady v hlavní roli: Takhle v seriálu zúročila své ženské zbraně

Jitka Čvančarová prsní přestřelku vyhrála. Video: Česká televize

Obdivovatelé Jitky Čvančarové (40) si oblíbili nový seriál Most!, kde oblíbená herečka hraje svéráznou Ilonu. Kdykoliv se objeví v záběru, je na co koukat.

V kostymérně totiž Jitka vyfasovala outfity s obrovskými výstřihy, aby na obrazovce pořádně vyniklo její přírodní bohatství. Herečka se opravdu činí a každá její scéna stojí za to. S jejím bujným poprsím dokonce pracoval i scenárista Petr Kolečko.

Jitka Čvančarová je v seriálu konfrontována s bratrem svého expartnera. Pavel podstoupil změnu pohlaví a je z něj Dáša. A seriálová Ilona se obává, že tím může být ohrožen vývoj jejího syna Tondy, jemuž kontakt s novou tetou zakazuje.

Když dojde k nečekanému setkání Ilony s Dášou, již hraje Erika Stárková, hlavním tématem se stanou jejich prsa. „No tak jestli tohle je umělý, tak to teda dost odflákli,“ rýpne si Čvančarová do transsexuálky. Ta si to ale nenechá líbit a vrátí jí úder: „Jseš hodně dobrá, že to uneseš.“ ■