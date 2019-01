Kotvičník zemní zvyšuje sexuální apetit u muže i ženy

Chtěli byste zvýšit své sexuální libido? Toužíte, aby se z Vás stal lepší milenec nebo milenka? Cítíte se stále unaveni a bez energie? Těžko dosahujete Vy nebo Váš partner vzrušení? Chybí Vám životní elán a chuť do života? Pak vám může pomoci kotvičník zemní!

Co je kotvičník zemní?

Kotvičník zemní je jednoletá, až 1 metr dlouhá bylina. Pochází z písečného pobřeží Číny a Japonska. V dnešní době je však již rozšířen po celém světě. Jde o nenáročnou rostlinu, které se s úspěchem daří i u nás. Kotvičník lidé znají a používají již tisíce let. V minulosti byl užíván zvláště v Číně, Indii a Mezopotámii. Pro moderní svět byl objeven až poměrně nedávno. Jako první začala kotvičník zemní blíže studovat Vojenská lékařská akademie ve spolupráci s farmakologickou sekcí Bulharské akademie věd. Netrvalo dlouho a kotvičník byl důkladně testován v laboratořích a vědeckých zařízeních po celém světě. Lze tedy s jistotou říci, že kotvičník zemní je jednou z nejvíce testovaných a probádaných rostlin na světě, a že všechny uváděné účinky jsou vědecky prokázány. Jeho hlavní prokázanou vlastností je zvýšení sexuální apetitu u muže i ženy, celkové zlepšení reprodukčních vlastností člověka a zvýšení elánu a chutě do života.

Kotvičník zemní

Jak kotvičník zemní funguje?

Nebudu zde složitě popisovat chemické procesy, ale pokusím se to vysvětlit co možná nejjednodušeji. Kotvičník zemní obsahuje mnoho prospěšných látek, které pomáhají tělu regulovat hormonální nerovnováhu v těle. Zpravidla platí, že čím je člověk starší, tím má v těle nižší hladinu pohlavních hormonů. U mužů jde především o testosteron a u žen o estrogen. Postupným snižováním hormonů dochází ke snížení sexuálního libida. Dále narůstá únava a upadá celkový životní elán a chuť do života. S přibývajícím věkem začíná také tělo ukládat stále více tuků na úkor svalové hmoty.

S nadměrným ukládáním tuků pak mohou souviset problémy s cholesterolem, cukrovkou a dalšími civilizačními nemocemi. Kotvičník zemní neobsahuje žádné hormony. Obsahuje však látky, které nabudí tělo. To si pak samo začne chybějící hormony dotvářet a vyrovnávat jejich sníženou hladinu.

Kotvičník zemní

Pro koho je kotvičník vhodný, a pro koho ne?



Kotvičník zemní je vhodný pro všechny, kdo na sobě pozorují některý z uvedených projevů. Hladina hormonů se u člověka začíná snižovat přibližně po třicátém roce života. Proto nemá smysl, aby kotvičník užívali mladší lidé. Ti ještě mají hormony na vysokých hodnotách a užívání kotvičníku by pro ně bylo zbytečné a nefunkční. Obecně platí, že čím je člověk starší, tím jsou u něho účinky kotvičníku zřetelnější a silnější. Užívání kotvičníku také nezpůsobuje žádné vedlejší účinky. Vzhledem k tomu, že kotvičník neobsahuje žádné hormony ani jiné zakázané látky, je kotvičník zemní často užíván sportovci. Užívání kotvičníku zemního by se však měly vyhnout těhotné a kojící ženy.

Kotvičník zemní

Kde kotvičník zemní sehnat a jak užívat?

V dnešní době není problém kotvičník zemní sehnat ve většině krámků s bylinkami nebo na internetu. Nejčastěji se kotvičník kupuje a užívá ve formě sušené a drcené natě, z které se pak připravuje čaj, který se pravidelně popíjí. Návod na přípravu čaje a dávkování je obvykle uveden na obalu nebo jej lze snadno dohledat na internetu. Účinky kotvičníku závisejí na množství účinných látek a záleží hlavně na tom, kde a za jakých podmínek byl kotvičník pěstován a sklízen. Na internetu se můžete setkat s prodejem kotvičníku za různou cenu. Osobně doporučuji držet se s cenou někde mezi 1 000 Kč až 1 500 Kč za kg sušené natě. U levnějších nabídek může hrozit, že jde o nekvalitní kotvičník dovážený z Číny, který má minimální účinnost. Někoho však může odradit od vyzkoušení samotná příprava čaje z kotvičníku, která každý den zabere přibližně 40 minut. Pokud však máte dostatek času a chtěli byste si samotnou přípravu a užívání čaje vyzkoušet, tak směle do toho. Určitě nebudete litovat.

Kotvičník zemní

Můj tip pro lenochy!

Pokud byste chtěli vyzkoušet účinky této zázračné rostlinky, ale nemáte čas ani chuť shánět nať z kotvičníku a připravovat čaj, existuje možná alternativa. Kotvičník lze užívat také v podobě kapek. Kapky z kotvičníku jsou skvělé hlavně pro ty, kdo nemají čas ani chuť shánět samotnou bylinu a připravovat z ní pravidelně čaj. Kapky z kotvičníku obsahují všechny účinné látky, jejich užívání je snadné a všechny účinné látky jsou ihned vstřebány do těla a nevznikají žádné ztráty v zažívacím traktu.