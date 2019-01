Tento raper nahradí v pěvecké soutěži Rytmuse a Majka Spirita. Známe smutnou pravdu o jeho tetování v obličeji

Kali ze sebe bude chtít vydat maximum. Michaela Feuereislová

Na obrazovky se po několika letech vrací pořad The Voice. Do ikonických otáčivých křesel koučů se kromě Pepy Vojtka, známého z první řady, posadí zcela nová sestava. Kromě zmíněného frontmana kapely Kabát, zpěvačky Jany Kirschner a herce a zpěváka Vojtěcha Dyka se zde objeví i raper Kali. Nabízí se otázka, jestli hudebník nemá obavy, že bude srovnávaný se svým předchůdci Rytmusem, či Majkem Spiritem.

„Jsem na to připravený, že nás budou lidé porovnávat. Udělám vše pro to, abych ze sebe vydal maximum a nikdo nepochyboval, jestli v tom křesle mám právo sedět,” reagoval Kali.

Byť je slovenský umělec raper, tak v reálu nemá rozhodně manýry negativně spojované s touto profesí. „Nepovažuji se za člověka, který má své jméno tak známé, aby měl právo sedět na tomto místě. Ale na druhé straně jsem měl radost, protože je úžasné být součástí tak velkého projektu. Cítím částečně respekt a částečně strach.”

Pro rapera je velmi důležitá image a Kali je rád, že v televizi může často vystupovat ve svých outfitech. „Jsem rád, že můžu být sám sebou. Zároveň mi nedělá problém obléct outfity, které mi vyberou. Jsem zaměstnaný a nejsem tam za žádnou hvězdu, tak mi nedělá problém se podřídit lidem, kteří to mají na starost,” říká pokorně. S hudebníkovou image je neodmyslitelně spojené tetování, které má dokonce na obličeji. Kérky v posledních letech prý už dál nerozšiřuje. „Dřív jsem chodil do salonu každého čtvrt roku. V posledních třech letech už jsem se tetovat nenechal. Toužím ještě po jednom tetování, které by symbolizovalo moji dceru,” říká Kali. Tento sen si ale už částečně splnil. Na obličeji má vytetované jméno Nelka, což byla jeho maminka, která zemřela v roce 2004. Zajímavé je, že hudebníkova nenarozená dcera se bude jmenovat stejně. ■