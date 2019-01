Brexit jako důvod ke svatbě? Jana Kirschner s otcem svých dětí začíná vážně uvažovat o veselce

Jana a Eddie nikdy nepotřebovali na svou lásku papír. Michaela Feuereislová

V Anglii žije původem slovenská zpěvačka od roku 2005, ale téměř každý týden létá z Londýna do Prahy či Bratislavy. Ptali jsme se nové koučky soutěže The Voice, jak dlouho ještě hodlá žít na dvou místech. „Vůbec nevím, jak dál budeme fungovat dál. Možná nás čeká brexit, možná nikoli. Já pevně věřím, že to Británie a Evropská Unie nějak vyřeší,” říká Jana a jedním dechem dodává: „Ve světle aktuálních událostí člověk uvažuje nad tím, kde chce dále žít a co bude nejlepší pro děti a rodinu. Zatím vítězí Londýn, ale nemusí to tak být v budoucnu.”

Kirschner nemá britské občanství, a tak je připravená na nejrůznější alternativy vývoje situace po brexitu. „Můj muž občas žertuje, že jednou zaklepou na dveře a seberou mě,” směje se.

Přestože se Jana a Eddie vždy bránili svatbě, je pro ně toto téma nyní aktuální. „Asi dva týdny před Vánocemi mi můj muž řekl, jestli bychom se neměli kvůli brexitu vzít. Ptala jsem se ho kdy a on mi řekl, že příští týden,” rozesmála se Jana, kterou ale před oltář hned tak něco nedožene. „Zatím to necháváme tak a neřešíme to. My jsme v otázce svatby dost volnomyšlenkářští. Brexit rozhodně není dost romantický důvod na to, aby se dva lidé vzali. Ale takový je život,” říká Jana Kirschner. ■